الخارجية الأمريكية: بومبيو يزور اليونان لبحث أزمة شرق المتوسط مع تركيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الوزير مايك بومبيو سيزور اليونان الأسبوع المقبل في إطار جولة أوروبية وذلك لبحث أزمة شرق المتوسط مع تركيا.

وأضافت الوزارة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "الوزير بومبيو سيؤكد خلال زيارته لليونان التزام واشنطن وأثينا بتعزيز الأمن والسلام في شرق المتوسط".

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكييس إن استئناف الاتصالات الاستكشافية بين اليونان وتركيا يعد خطوة إيجابية في التقارب، مع التأكيد بأن تظهر أنقرة الثبات والاستمرار في وقف التصعيد.

وشدد على حاجة تركيا لأن تكون ثابتة ومتناسقة فيما يتعلق بخطوات خفض التصعيد، مؤكدًا على ضرورة وقف الاستفزازات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

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من جانبه، أشار الرئيس القبرصي، إلى أن تركيا تتصرف بشكل أحادي في البحر المتوسط، مضيفًا أن تركيا تفشل الحوار بسبب سياسة العناد.

وأعرب عن استعداده للمشاركة بحوار بناء مع تركيا، والالتزام بقرار المحكمة الدولية، مشيرا إلى أن المستوطنين الذين زرعتهم تركيا بالشطر المحتل أكبر من عدد سكانه.

وتابع أن تركيا استولت على حقوق قبرص في شرق المتوسط، داعيا إلى تطبيق القانون الدولي على تركيا، مشيرا إلى أنها غزت سوريا وتدخلت في ليبيا كذلك.