مذيع الجزيرة جمال ريان يفبرك فيديو عن مظاهرات في أمريكا ضد التطبيع.. شاهد

في فضيحة جديدة لمذيع قناة الجزيرة القطرية، جمال ريان، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كان جزءًا من تغريدة نشرها ريان عبر حسابه على موقع "تويتر"، لمظاهرات في الولايات المتحدة.

ونشر ريان الفيديو على أنه يتضمن مظاهرات في الولايات المتحدة ضد اتفاقات السلام التي عقدتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل، حيث قال: "حتى الشعب الأمريكي يسخر من الحكام العرب الذين طبعوا مع إسرائيل ..! في تظاهرة يجرهم ترامب فيها بسلاسل مثل العبيد".

ورغم أن مقطع الفيديو حقق انتشارًا مدويًا على موقع "تويتر"، إلا أن شبكة "ٍسبوتنيك" الإخبارية قالت إنها بحثت عن مصدره وتبين وجود نسخة مصورة لهذه التظاهرة قبل عامين.

وأشارت الشبكة إلى أن المظاهرة ليست في الولايات المتحدة ولكن في بريطانيا حيث نظمتها حركة احتجاجية ترفض زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لندن خلال صيف 2018.