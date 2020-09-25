7 ملايين إصابة ووفاة كل دقيقتين.. عجز أميركي أمام كورونا

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 7 ملايين، الخميس، بما يمثل أكثر من 20 بالمئة من الإجمالي العالمي.
وجاء ذلك بعد أيام من تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة 200 ألف، وهو الأكبر في العالم.
ويموت أكثر من 700 شخص يوميا في الولايات المتحدة بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، بمعدل نحو 30 وفاة في الساعة، أو حالة واحدة كل دقيقتين.
وووفقا لإحصاء "رويترز"، فقد زاد عدد حالات الإصابة في نصف الولايات الأميركية الخمسين هذا الشهر. وسجلت 10 ولايات زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية بالفيروس في سبتمبر.
وارتفعت الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي بعد انخفاضها على مدى 8 أسابيع متتالية. ويعتقد خبراء الصحة أن الزيادة ترجع إلى إعادة فتح المدارس والجامعات، فضلا عن الحفلات خلال عطلة عيد العمال في الآونة الأخيرة.
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