أعلنت وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بالولاية الشمالية بالسودان، حالة الطوارئ الصحية في محلية مروي، بعد ظهور حالات عديدة من الحميات بمناطق متفرقة من المحلية تسببت في بعض الوفيات.
وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن مستشفيات محلية مروي والمراكز الصحية بالقرى والمناطق الطرفية، تستقبل العديد من الحالات المرضية بشكل يومي، فيما أوفدت وزارة الصحة الاتحادية فريقا "مختصا" بالطوارئ والتدخلات الصحية، إلى الولاية الشمالية لتقصي الأمر.
وكانت وزارة الصحة الاتحادية أعلنت، قبل يومين، تسجيل 41 حالة لحميات بالولاية الشمالية في محلية مروي، فى الفترة من 1 إلى 20 سبتمبر الجاري، من بينها 8 حالات وفاة .
وقامت وزارة الصحة بالولاية الشمالية بارسال فريق للتحقق والتقصي عن الحالات ومعرفة المرض ومسبباته، وتم أخذ عينات للفحص المختبرى لتأكيد التشخيص.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر السودان: إعلان الطوارئ الصحية في الولاية الشمالية بسبب حالات حميات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.