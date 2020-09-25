الهند: تسجيل 86 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت بيانات حكومية في الهند اليوم /الجمعة/ تسجيل 86 ألفًُا و52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وألف و141 حالة وفاة خلال الـ24ساعة الماضية.

وذكرت قناة "أن دي تي في" الهندية أن 80 ألف حالة أيضًا غادرت المستشفيات بعد أن تماثلت الشفاء.

يذكر أن الهند من أكثر الدول تأثرا بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي في المركز الأول عالميا، حيث

وصل إجمالي أعداد الإصابات في الهند منذ بدء الجائحة إلى 82ر5 مليون إصابة ونحو 92 ألف حالة وفاة.