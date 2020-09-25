بـعد تسجيل 490 حالة جديدة .. وفيات كورونا فى المكسيك تتجاوز 75 ألفا

وأفادت معطيات وزارة الصحة المكسيكية، يوم الخميس، بأن إجمالى عدد المصابين بالفيروس منذ بدء انتشار الوباء فى البلاد بلغ 715 ألفا و457 شخصا، بينما تجاوزت حصيلة الضحايا عتبة الـ75 ألفا، ووصلت إلى 75439.

ووفقًا لجامعة جونز هوبكينز الأمريكية، فقد سجلت المكسيك رابع أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا فى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إضافة إلى سابع أكبر حصيلة للإصابات.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية لا تزال المنطقة الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا فى العالم، حيث بلغ إجمالى عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 8 ملايين حالة من أصل 31 مليون حالة عالميا.