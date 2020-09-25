نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تسجل 16 ألف إصابة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر جان كاستيكس رئيس وزراء فرنسا، اليوم الجمعة، من أن الحكومة قد تضطر لإعادة عزل بعض المناطق إذا لم يشهد عدد إصابات كورونا تحسنًا خلال الأسابيع المقبلة.

وقال كاستيكس، إنه سباق مع الوقت، يجب على المواطنين التحلي باليقظة وتوخي الحذر، وإذا لم نتصرف، فقد نجد أنفسنا في وضع مشابه لما حدث في الربيع الماضي.

وأضاف: "الحكومة لا ترغب في فرض الحظر من جديد، لكنها تركت الباب مفتوحًا أمام الأمر إذا تدهورت الأوضاع".

وسجلت السلطات الصحية الفرنسية 16 ألفًا و96 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، متجاوزة بذلك الإحصائية القياسية السابقة التي بلغت 13 الفا و498 حالة، في رابع أعلى معدل للإصابات اليومية الجديدة على الإطلاق منذ 8 أيام.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.