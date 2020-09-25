الارشيف / أخبار عالمية

رئيس إيطاليا يرد على جونسون: نأخذ الأمور على محمل الجد أيضا

0 نشر
عبير العدوى 2020-09-25 11:23 0 تبليغ

Advertisements
انتقد رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا، رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، بعد تصريحاته أمام البرلمان، والتى قال فيها إن المملكة المتحدة أكثر حرية من إيطاليا، وذلك فى إطار مساءلته عن أسباب نجاح دول أوروبية أخرى فى السيطرة على جائحة أكثر من حكومته. 

 وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، كان جونسون صرح بأن "المملكة المتحدة على عكس إيطاليا، بلد محب للحرية أين يصعب تطبيق تدابير مكافحة الفيروسات"، وهو ما رد عليه الرئيس الإيطالى فى كلمة بجزيرة سردينيا، قال فيها: "نحن الإيطاليون نحب الحرية أيضًا، لكننا نأخذ الأمور على محمل الجد أيضًا".

ولقيت تصريحات جونسون استياءًا عبرت عنه الصحافة الإيطالية، التى قالت إنه بدا وكأنه يلمح إلى أنه بسبب الماضى الفاشى لإيطاليا وتاريخ ألمانيا النازى، اعتاد الإيطاليون والألمان أكثر على الخضوع للسلطة.

كما اتهمت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية القريبة من اليسار، جونسون بـ"الغرور"، وقالت إنه أظهر "عقدة تفوق أنجلوسكسونية".

وأضافت الصحيفة أن "رئيس الوزراء البريطانى يدعى على ما يبدو أن الإيطاليين أفضل من البريطانيين فى وضع الأقنعة، وغسل أيديهم، لأن لدينا موسولينى، ولديهم تشرشل". 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس إيطاليا يرد على جونسون: نأخذ الأمور على محمل الجد أيضا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا