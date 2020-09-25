وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية قال قائد المهمة سيرجي ريجيكوف خلال مؤتمر صحافي في مدينة النجوم (مقر مركز تدريب رواد الفضاء في موسكو)، "يمكنني القول بأني لن أتلقى شخصيا هذا اللقاح، لأني حذر جدا حيال هذه المسألة".
وأوضح المهندس المنتدب في هذه المهمة سيرجي كود-سفيرتشكوف من ناحيته أن "رواد الفضاء ليسوا أحرارا في أن يتخذوا بأنفسهم القرارات المتعلقة بصحتهم، إذ إن الأطباء هم الذين يتخذون القرارات المرتبطة بالتلقيح".
وأشار إلى أن "القرار بإصدار توصية بتلقيح رواد الفضاء لن يُتخذ إلا بعد إجراء اختبار على اللقاح والتثبت بوضوح من فعاليته".
ولفت سيرجي ريجيكوف أيضا إلى أن "محطة الفضاء الدولية هي المكان الأكثر أمانا على الكوكب" من ناحية المخاطر الوبائية، نظرا إلى التدابير الصحية المعتمدة مع الأشخاص الذين يتوجهون إليها.
وقد تباهى المسؤولون الروس، وفي طليعتهم الرئيس فلاديمير بوتين، بفعالية لقاح "سبوتنيك في" في التصدي لفيروس كورونا المستجد والذي جرى تطويره بسرعة قياسية، رغم أن التجارب المرتبطة به لم تشمل رسميا سوى بضع عشرات من الأشخاص. كما أعلن بوتين أن إحدى ابنتيه تلقت جرعة من اللقاح.
ولم تُنجز أي دراسة مستقلة بشأن البحوث الروسية، كما أن منظمة الصحة العالمية شككت بفعالية اللقاح.
إلا أن مسؤولين رفيعي المستوى في روسيا أعلنوا أنهم تلقوا لقاح "سبوتنيك في"، بينهم وزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكوك حول فعاليته.. رواد فضاء روس يرفضون تعاطي لقاح ضد كورونا استخدمه وزراء وابنة بوتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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