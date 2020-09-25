بعد الكشف عن اتفاق سلام بين إسرائيل والسودان.. أول رد من الخرطوم

أكدت وسائل الإعلام السودانية اليوم الجمعة أن قوى الحرية والتغيير تجتمع بالخرطوم، اليوم الجمعة، لبحث نتائج مباحثات رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان ووفد أمريكي.

كما تبحث قوى الحرية الحاضنة السياسية لحكومة الانتقال مستقبل التطبيع مع إسرائيل.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، قد أعلن أنه بحث مع الوفد الأمريكي في أبوظبي مستقبل السلام العربي الإسرائيلي، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وفق حل الدولتين.

وأضاف أنه عقد محادثات مثمرة مع الأميركيين في أبوظبي بشأن رفع السودان من قائمة الإرهاب.

إلى ذلك، أوضح أن نتائج المحادثات مع الوفد الأميركي في أبوظبي ستعرض على مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان.

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وأجرى رئيس مجلس السيادة السوداني، في زيارته إلى الإمارات، مباحثات مشتركة مع القيادة الإماراتية، متعلقة بكافة القضايا الإقليمية المرتبطة بالشأن السوداني.

يشار إلى أن عقوبة إدراج السودان على اللائحة السوداء الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، والتي تُعتبر عائقًا أمام الاستثمارات في هذا البلد الواقع في شمال شرق إفريقيا، تعود إلى العام 1993 وتفاقمت الأزمة مع اعتداءي 1998 اللذين أديا إلى مقتل أكثر من مئتي شخص.

وأصبح آنذاك السودان برئاسة عمر البشير المتهم بتقديم الملاذ لزعيم القاعدة أسامة بن لادن على مدى سنوات، منبوذًا بالنسبة للأمريكيين.

إلا أن الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالنظام السوداني السابق في ربيع العام 2019، سرعت الحركة الدبلوماسية بين البلدين، ولم يوفّر بومبيو دعمه لرئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك.

لكن المفاوضات تعثّرت بسبب الملف القضائي الحساس المتعلق بدفع تعويضات لعائلات ضحايا اعتداءي 1998.