اعملوا الغدوة اللي ملكت قلوب الملايين في العالم وسيبكوا من اى غدا تاني النهارده

طريقة عمل غداء سريع واقتصادي، أصبحت الكثير من السيدات يبحثون عن طرق جديدة لاعداد أكلات غداء أو عشاء غير المتعارف عليها، ويفضل أيضاً أن تكون وجبة غداء اقتصادية وسريعة وبدون مجهود، فكما نعلم هناك الكثير من الأمهات العاملات، ومن هذا المنطلق أقدم لكل زوارنا الكرام طريقة عمل اكلة غداء سهل وسريعة وخفيفة فتابعوني. طريقة عمل غداء سريع طريقة عمل غداء سريع المكونات ثلاث حبات من البطاطس.

ثلاث فصوص من الثوم.

حبتان من البصل النفروم.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الكمون.

رشة من البابركا.

قرن فلفل رومي مقطع.

ربع كيلو من الطماطم المقطعة

ملح.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

حزمة بقدونس مفروم الخطوات عمل غداء جديد قشري حبات البطاطس وقطعيها على حلقات دائرية ثم اغسليها بالماء جيداً.

جهزي حلة بها كمية من الماء وضعي عليها البطاطس وفصوص الثوم واتركيها حتي تتسلق.

جهزي مقلاة وضعي بها كمية السمن، ثم انزلي عليها بكمية البصل وقلبيه حتي يتغير لونه قليلاً ويميل للون للذهبي.

ثم ضعي على البصل رشة من الفلفل الأسود والكمون والملح وقلبيهم معا جيداً.

ثم ضيفي عليهم كمية الطماطم المقطعة والفلفل المقطع وقلبيهم مرة أخري، اتركي الطماطمعلى النار حتي تتسبك معك.

ضعي اللحم المفروم في مقلاة وضعي عليها ملعقة من السمن رشة من الملح وبهارات اللحم وارفعيها على النار، وضيفي رشة من البابركا ورشة من الفلفل الأسود وقلبيهم معا ثم ضيفي البقدونس المفروم.

خذي أناء اخري وضعيه على النار وضيفي عليه ملعقة من السمن وملعقة كبيرة من الدقيق وقلبيهمثم ضيفي رشة من الملح والفلفل الأسود وعليهم كوب من الحليب لاعداد بشاميل للوجبة.

اخرجي البطاطس المسلوقة من الماء، ثم جهزي صينية مدهون بقليل من السمن.

ثم ضيفي اولا على الصينية كمية قليلة من خلكة الطماطم ثم رصي فوقها البطاطس الشرائح المسلوقة،ثم ضعي فوقها اللحم المفروم، وبعد ذلك ضعي باقي خليط الطماطم فوق اللحم ووزعيه جيداً.

ضعي بعد ذلك البشاميل، وادخليها في الفرن على درجةحرارة 200 وتابعيها حتي تنضج وبالف هنا. الخطوات عمل غداء جديد

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