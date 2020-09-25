زعيم كوريا الشمالية بأسف بعد قتل مواطن جنوبى فى إطار مكافحة كورونا





أعربت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، عن أسفها لمقتل مفقود ينتمى لكوريا الجنوبية، حيث أطلق عليه جنودها النار فى إطار إجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد مستشار الأمن القومى فى سيول.

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال المستشار الكورى الجنوبى فى إفادة صحفية، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعث برسالة إلى رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، قال فيها إنه ما كان لهذا الحادث أن يقع.

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