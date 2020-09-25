تركيا تعتقل سياسيين بارزين بسبب الاحتجاجات ضد أردوغان

أصدر ممثلو الادعاء فى أنقرة، أوامر باعتقال 82 شخصًا، بينهم سياسيون موالون من العرقية الكردية أو المؤيدين لهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية التركية، اليوم الجمعة.





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم، أكدت الصحف التركية اعتقال إيهان بيلجين، عمدة مدينة قارص التركية صباح اليوم الجمعة. وبحسب صحيفة "حرييت"، شملت أوامر الاعتقال شخصيات بارزة من حزب الشعوب الديمقراطى، بينهم سيرى سوريا أوندر، وناظمى جور، وايلا أكات أتا، وألتان تان، وأمين أينا. وأوضحت الصحيفة أن أوامر الاعتقال كانت تتعلق باحتجاجات شهدتها الشوارع فى مدينة قارص ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحكومته، بسبب الوضع المتردى فى مدينة كوبانى السورية فى 2014.

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