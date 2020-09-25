الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز عشرات السفن الأجنبية في الخليج

وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري العميد علي رضنا تنغسيري إنه في إطار محاربة تهريب الوقود الإيراني، قامت قوات الحرس باحتجاز عشرات السفن الأجنبية، مؤكدًا أن ثلاثة وعشرين سفينة لاتزال قيد الحجز.
ولم يكشف المسؤول العسكري الرفيع عن الدول التي تتبع لها السفن، ولم يشر إلى مصير طواقم السفن المحتجزة.
وقال تنغسيري إن القوات الإيرانية صادرت خمسة وعشرين مليون لترًا من وقود الغازوئيل، مؤكدًا على أن الحرس يتعامل بجدية مع السفن الأجنبية الكبيرة التي تهرب الوقود، بينما لا يتعرض للسفن الصغيرة.
وكانت إيران أعلنت الصيف الماضي احتجازها سفنًا أجنبية بتهمة تهريب الوقود، في غمرة التوتر الذي شهدته مع الولايات المتحدة الامريكية.
ويعزز انخفاض سعر الوقود في إيران، وهبوط العملة الوطنية مقابل الدولار ونظيراتها في المنطقة، من عمليات تهريب الوقود إلى دول مجاورة.
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