كل ما تريد معرفته عن مبادرة عودة للمقيمين في السعودية

تعمل مبادرة "عودة" التي اطلقتها الجوازات السعودية في وقت سابق علي تمكين المقيمين الموجودين داخل المملكة، حاملي تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي والزيارة بكافة أنواعها، وتأشيرة السياحة، من تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيا عبر منصة أبشر.

ولكن كيف يمكن للمقيمين داخل المملكة الإستفادة من تلك المبادرة ؟ وهو السؤال الذي اجابت عليه الجوازات السعودية حينما كشفت عن خطوات الاستفادة من المبادرة وذلك عبر اتباع الخطوات التالية : الدخول إلى الشاشة الرئيسية لمنصة أبشر ثم اختيار أيقونة عودة ثم تعبئة الحقول اللازمة، ثم إرسال الطلب.

وبيًنت الجوازات السعودية انه عند الموافقة على الطلب سيتم إخطار المستفيد عبر رسالة نصية تتضمن (موعد الرحلة، رقم التذكرة)، ثم يقوم المستفيد بشراء التذكرة والتوجه إلى المطار في الموعد المحدد.

وأوضحت الجوازات ان الرسالة النصية للحجز المستلمة على الهاتف من أبشر تعد تصريحًا للتنقل تُمكّن المقيم المستفيد من الذهاب للمطار قبل موعد الرحلة، ويمكن طباعة كافة البيانات من المنصة.

Advertisements

واشترطت الجوازات لللإستفادة من مبادرة " عودة " أن يكون لدى صاحب الطلب بصمة في النظام ، ووجود تأشيرة لصاحب الطلب سارية المفعول ، بجانب وجود جواز سفر ساري المفعول لصاحب الطلب بالإضافة الي عدم وجود ملاحظة أمنية على صاحب الطلب ، وأن تكون جهة الوصول ضمن الدول المشمولة في المبادرة.

وتُتاح الخدمة عبر موقع الويب لمنصة أبشر وغير متاحة عبر التطبيق، كما لا يشترط وجود حساب في منصة أبشر للاستفادة من المبادرة.

ويُشار الي ان وزارة الداخلية السعودية كانت قد أعلنت عن إطلاق مبادرة عودة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث يتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفر الراغبين من المقيمين لدي المملكة السفر عبر الرحلات الجوية الدولية، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحًا بها موعد الرحلة، ورقم التذكرة، وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.