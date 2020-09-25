نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط أسماء منحة العاطلين عن العمل عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط أسماء منحة العاطلين عن العمل، والتي تقوم بتقديمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إلى كل مواطنيها، حيث يقوم عدد كبير من المواطنين العراقيين بالبحث بصفه مستمره عن أسماء المنحة الطارئة للعاطلين عن العمل، حيث تم الإعلان عن أسماء المشمولين من منحة الطوارئ السابقة للوجبات المختلفة، وتقسم نتائج أسماء العاطلين عن العمل إلى وجبات مختلفه كل وجبه تشمل 100 ألف مستفيد، ومن خلال هذه المقالة سوف نضع لحضراتكم رابط أسماء منح العاطلين عن العمل، هذا لتسهيل عمليه الاستعلام على كل المستفيدين من منحة الطارئة للعاطلين عن العمل.

رابط أسماء منحة العاطلين عن العمل

يتم الإعلان عن أسماء المشمولين من منحة الطوارئ للعاطلين عن العمل من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، والمنحة تقدر بملغ 170 ألف دينار عراقى ويتم إرسال رسالة نصيه على الهاتف لكل المشمولين من وجبة الطوارئ، ويتم إعلان الأسماء عن طريق كشف PDF، والذي قد تم الإعلان عنه سابقا، وتشمل كل وجبه من هذه الوجبات نحو 100 ألف مواطن عراقى، وسوف نعرض لكم رابط أسماء منحة العاطلين عن العمل في السطور القادمة.

أسماء منحة الطوارئ للعاطلين عن العمل

يتم الإعلان عن أسماء منحة العاطلين عن العمل في العراق من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وكان قد تم إرسال لعدد 12541 مواطن عراقى والذي لم يتم تسليمه المبلغ الخاص بمنح الطوارئ للعاطلين عن العمل سيتم إلغاؤها، ولا بد من أن يستلم القبول في المنحة المبلغ المالي ولمعرفة أسماء المتقدمين لمنح الطوارئ للعاطلين عن العمل، وهذه المبالغ يتم تقديمها من دولة العراق على كل مواطنيها من العاطلين عن العمل لمساعدتهم على حياة كريمه في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها العراق.

شروط منحة الطوارئ للعاطلين عن العمل