فيديو- اللقطات الأولى لحادث الطعن أمام مكتب شارلى إبدو فى باريس

وأشارت وسائل إعلام إلى أن الشرطة الفرنسية فرضت طوقًا أمنيًّا مشددًا فى محيط الحادث، للبحث عن اثنين من المشتبه بهما فى تنفيذ عملية الطعن.

وذكرت أن عملية الطعن تمت بواسطة السكين، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بينهم 2 فى حالة خطرة.

كما انضم رئيس وزراء فرنسا إلى خلية الأزمة بوزارة الداخلية بعد الهجوم الدامى الذى شهدته باريس.