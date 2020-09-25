وأشارت وسائل إعلام إلى أن الشرطة الفرنسية فرضت طوقًا أمنيًّا مشددًا فى محيط الحادث، للبحث عن اثنين من المشتبه بهما فى تنفيذ عملية الطعن.
وذكرت أن عملية الطعن تمت بواسطة السكين، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بينهم 2 فى حالة خطرة.
كما انضم رئيس وزراء فرنسا إلى خلية الأزمة بوزارة الداخلية بعد الهجوم الدامى الذى شهدته باريس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- اللقطات الأولى لحادث الطعن أمام مكتب شارلى إبدو فى باريس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.