كورونا يخرج عن السيطرة.. إسرائيل تعلن الطوارئ وتبدأ الإغلاق الكامل

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الجمعة، بأن فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 تفشي بشكل مرعب فى شتي أنحاء إسرائيل ما دفع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إعلان الطوارئ وأجبر الكنيست على الانعقاد لبدء تطبيق الإغلاق الكامل فى إسرائيل.

وقالت "يديعوت" إنه بداية من الساعة الثانية ظهر اليوم، يبدأ تطبيق الإغلاق الكامل فى شتي أنحاء إسرائيل بعد مصادقت الحكومة الإسرائيلية، دون التوصل إلى اتفاق بخصوص دعوات التظاهرات ضد نتنياهو، المطالبة باستقالته.

وطالب عضو الكنيست ميكي زوهار بالمصادقة على تعديل قانون الطوارئ بالقراءتين الثانية والثالثة لأن الحكومة ستصادق على أنظمة حالة طوارئ من أجل منع المظاهرات في الأيام الأربعة المقبلة،مؤكدًا أنه تحدث فى ذلك الموضوع مع نتنياهو والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.

وأعلن حزب "كاحول لافان" برئاسة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، إلى أنه سيعارض إقرار أنظمة طوارئ لمنع المظاهرات كذلك أعلن مندلبليت عن معارضته لخطوة كهذه.

وأكد وزير الصحة، يولي إدلشتاين، أنه سيطرح على حكومة تل أبيب أنظمة طوارئ لتقييد التجمهرات، إلى حين المصادقة على تعديل قانون صلاحيات كورونا في الكنيست، الأسبوع المقبل، بادعاء أن يستند إلى تقارير طبية تقضي بوجود خطر انتشار الفيروس في التجمهرات.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، على التعديل بالقراءة الأولى وأيده 36 عضو كنيست وعارضه 32 عضوا، بينهم اثنان من حزب "كاحول لافان".

وناقشت لجنة القانون والدستور في الكنيست التعديل على القانون وحددت الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم موعدا نهائيا لتقديم اعتراضات.

وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مؤتمرًا صحفيًا بعد قرار الحكومة فرض الإغلاق التام للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بدءًا من الغد.

وقال نتنياهو إن "خطوة الإغلاق ليست سهلة، لكن إنقاذ الحياة أولى من كل شيء"، لافتًا إلى أنها أحد أكبر الأزمات التي تشهدها البشرية منذ 100 عام.

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وأشار إلى أنها "ساعة طوارئ وطنية والتي تعتبر ذروة حرب متواصلة"، قائلًا إن هذه الجائحة من المتوقع أن تجبي ثمنًا باهظًا بالأرواح.

كما شدد على ضرورة الالتزام بالقيود التي ستفرضها حكومته، للحد من انتشار هذا الوباء.

وأشار إلى أن "المنظومة الصحية تعاني من نقص، وعدد الأموات يرتفع وعدد المرضى الذين حالتهم حرجة يرتفع والثمن فظيع"، على حد قوله.

فيما أكد أن الأبحاث تظهر أن 20% من المصابين بالفيروس سيعانون من أضرار طوال حياتهم، مضيفًا "القيادة يجب أن تتخذ قرارات صعبة حتى وإن كان هناك سيل من المشككين والمغردين".

وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن المئات خرجوا للتظاهر في شارع بلفور أمام منزل نتنياهو رغم القيود المفروضة للحد من انتشار كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، ألقى رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن بيني جانتس كلمة بمناسبة فرض إغلاق تام لأسبوعين، قائلًا "نحن في أخطر أزمة تمر علينا".

وتابع جانتس أن "قرار فتح الاقتصاد كان من السابق لأوانه ونقل المسؤولية للجيش جاء متأخر جدًا"، مضيفًا أن "كل الخصومات يجب أن نؤجلها إلى وقت آخر".

وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن الحكومة قررت فرض إغلاق تام بكل البلاد يبدأ ويستمر على الأقل مدة أسبوعين إلى ما بعد عيد "فرحة التوراة".

يشار إلى أنه خلال الإغلاق سيتوقف العمل في القطاعين العام والخاص، باستثناء العمال الحيويين كما تغلق الأسواق إلا محلات المواد الغذائية.