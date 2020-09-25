الكاظمي: لا مكان لتحالف الفساد والسلاح المنفلت في العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق.

وأعلن الكاظمي تأييده لدعوة إلى تشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق.

وأضاف الكاظمي "يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك وتحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق".

وأكد الرئيس العراقي برهم صالح عدم التهاون في مطاردة الفاسدين، داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة بعيدًا عن سطوة السلاح وتدخله.

Advertisements

وقال صالح في كلمة خلال المؤتمر الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، الاحد الماضي، "نحن في دولة ما زالت بطور التأسيس لتجربتها الديمقراطية، ونطمح ونسعى لإعادة هيبة الدولة وفرض القانون على كافة المستويات".

وأوضح الرئيس العراقي أن الإصلاح يتطلب توفير المناخ السياسي المناسب، وهو أمر لا يمكن تحقيقه دون إجراء الانتخابات المبكرة.

وشدد على ضرورة إجراء انتخابات تضمن للشعب العراقي حقه وينطلق منها القادة لمعالجة الخلل البنيوية في الطبقة السياسية.