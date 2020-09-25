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وزير الخارجية الإيطالي يزور موسكو 13 أكتوبر المقبل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيطالي يزور موسكو 13 أكتوبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي، عن اعتزام بزيارة موسكو يومي 13 - 14 أكتوبر المقبل، حيث من المقرر أن يلتقي مع وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف .

وقال السفير الإيطالي لدى روسيا، باسكوالي تيراتشانو، اليوم الجمعة: "سيزور وزير الخارجية دي مايو يومي 13 و14 أكتوبر موسكو للقاء الوزير مانتوروف ومناقشة مختلف جوانب العلاقات الاقتصادية بين البلدين". يُذكر أن مانتوروف هو رئيس المجلس الروسي الإيطالي للتعاون الاقتصادي والصناعي والنقدي والمالي من الجانب الروسي، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

يُشار إلى أن العلاقات بين إيطاليا وروسيا حافظت على متانتها وإيجابيتها في ظل العقوبات الغربية على موسكو بسبب الأحداث، التي جرت في أوكرانيا منذ عام 2014 وضم روسيا لشبه جزيرة القرم. 

وذكرت وسائل إعلام روسية إن وزير الخارجية الإيطالي سيلتقي أيضا بنظيره الروسي سيرجي لافروف لبحث العلاقات الثنائية والأزمات في ليبيا وسوريا وأوكرانيا والوضع في شرق المتوسط. 

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