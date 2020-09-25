روسيا وانتخابات أميركا.. بوتن يقترح "دبلوماسية تبادل الوعود"

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الجمعة، على الولايات المتحدة تبادل وعود بـ"عدم التدخل" في انتخابات البلد الآخر، والتعاون على صعيد تكنولوجيا المعلومات، للدفع في اتجاه معاهدة عالمية بعدم الاعتداء في هذا المجال.

واقترح بوتن على واشنطن في إعلان نشره الكرملين "تبادل ضمانات بعدم التدخل بما في ذلك في العمليات الانتخابية" والتوافق على "مجموعة تدابير عملية".

كما اقترح الرئيس الروسي على أميركا "إبرام معاهدة عالمية بعدم الاعتداء باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتواصل". وفي أعقاب انتخابات 2016 الرئاسية بأميركا، واجهت روسيا اتهامات "بالتواطئ" مع فريق حملة دونالد ترامب.

وفشلت التحقيقات إلى الآن في إثبات التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، على الرغم أن تحقيق المدعي العام روبرت مولر أظهر أن مقربين من ترامب أجروا اتصالات عدة مع وسطاء روس.

وقبل نحو شهرين من انتخابات 2020، تتركز جهود واشنطن على حماية الشبكة المعلوماتية الحكومية ومواقع الإدارات من خطر القرصنة، بهدف حماية هذا الاستحقاق الانتخابي من التدخل الخارجي.