دراسة: طفرات فيروس كورونا مستمرة.. لكن "لا داعي للقلق"

بعد ما يقترب من العام من ظهور موجة " كورونا "، وجدت دراسة حديثة أن الفيروس المستجد مستمر في التطور والتحور، فيما تواصل دول العالم تسجيل أعداد مرتفعة من المصابين كل يوم.

وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن دراسة أميركية حللت 5 آلاف تسلسل جيني لـ"كوفيد 19" خلال فترات متفرقة من الجائحة.

ووجدت الدراسة أن طفرات الفيروس استمرت طويلا ولا تزال مسمترة حتى الآن، لكنها لم تجعله أكثر فتكا أو تغير آثاره.

ويشير خبراء الصحة العامة إلى أن جميع الفيروسات لها طفرات، حيث يعد التحور سمة أساسية لهذه المخلوقات المجهرية، لكن "معظمها غير مهم".

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وقال عالم الفيروسات في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية دافيد مورينز، إنه "لا ينبغي المبالغة في تفسير الدراسة الجديدة".

وأضاف: "لا تقدم هذه الطفرات أي دليل على أن كورونا أصبح أكثر فتكا، رغم استمرار عدد المصابين به في الارتفاع بشكل يومي".

وأشار إلى أنه "من المحتمل أن يستمر الفيروس في التحول والتحور حتى بعد إيجاد اللقاح، مما سيتعين تعديله تماما كما يتم تغيير لقاح الإنفلونزا كل عام".

وسجلت دول العالم حتى اليوم أكثر من 32 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها نحو 988 ألف حالة وفاة، أما عدد الحالات التي تماثلت للشفاء فناهزت الـ24 مليونا.