اعتقال 24 تركيا لانتقادهم أردوغان وحزبه على شبكات التواصل الاجتماعى

أطلقت الشرطة التركية، اليوم الجمعة، حملة أمنية لاعتقال 24 شخصًا بتهمة انتقاد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وحزبه الحاكم "العدالة والتنمية" الإخوانى، على شبكات التواصل الاجتماعى.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، ذكرت وكالات رسمية فى تركيا أن السلطات التركية وجهت للمعتقلين اتهامات بنشر "تعليقات استفزازية على شبكات التواصل الاجتماعى"، بسبب رسائل انتقاد فى إطار ما يطلق عليها حركة "أونونيموس". كما اتهمت سلطات أردوغان المعتقلين بأنهم كانوا يحرضون على الكراهية والعداء "بإهانة زعماء الدولة والحكومة المنتخبة". وكان البرلمان التركى صادق فى 29 أغسطس الماضى على قانون للرقابة على شبكات التواصل الاجتماعى، أعده حزب "العدالة والتنمية"، وانتقدته منظمات دولية عدة، لانتهاكه حرية التعبير. ومن المقرر أن يدخل قانون أردوغان الجديد إلى حيز التنفيذ فى 1 أكتوبر المقبل.

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