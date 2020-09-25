اللقاح الـ11 ضد كورونا يدخل مرحلة التجارب السريرية النهائية

أعلنت شركة "نوفافاكس" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، أمس الخميس، بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاحها المضاد لكورونا فى بريطانيا، ليصبح بذلك اللقاح التجريبى رقم 11 فى العالم الذى يصل إلى مراحل الاختبار النهائية.





وبحسب وكالة "فرانس برس"، قالت الشركة الأمريكية إن 10 آلاف متطوع، تتراوح أعمارهم بين 18 و84 عامًا، سيشاركون فى التجارب.

ونقل البيان عن جريجورى جلين، مدير الأبحاث والتطوير فى الشركة، أنه "بسبب المستوى الحالى المرتفع لانتقال الفيروس، ونظرًا لأن هذا المستوى سيستمر على الأرجح مرتفعًا فى المملكة المتحدة، فإننا متفائلون بأن تستفيد هذه المرحلة الثالثة من التجارب السريرية المحورية من تطوع سريع، وستوفر تقييمًا قريب المدى لفعالية اللقاح".

وهذا هو اللقاح الحادى عشر فى العالم الذى يدخل المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية التى يشارك فيها عشرات الآلاف من المتطوعين يقسمون فى العادة إلى قسمين متساويين، نصف يحصل على لقاح وهمى، والنصف الثانى، اللقاح التجريبى.

Advertisements

ويعد أكثر المشاريع الغربية تقدمًا على طريق إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، هو اللقاح التجريبى الذى طورته أسترازينيكا، الشريك لجامعة أكسفورد، ولقاحان آخران طورتهما شركتا "فايزر" و"موديرنا"، إلى جانب مشاريع مماثلة فى كل من الصين وروسيا.

يذكر أن نوفافاكس هى واحدة من 6 شركات حصلت من الحكومة الفيدرالية الأمريكية على تمويل بمئات ملايين الدولارات لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وهى الخامسة التى يدخل لقاحها التجريبى المرحلة الثالثة.

وحصلت الشركة على أكثر من 1.6 مليار دولار من الأموال العامة الأمريكية لإنتاج 100 مليون جرعة من اللقاح.