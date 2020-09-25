توني بلير: السلام بين العرب وإسرائيل أولا قبل البحث عن حل للفلسطينيين

دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق والموفد السابق للرباعية الدولية للشرق الأوسط، توني بلير، إلى تحقيق السلام بين الدول العربية وإسرائيل، قبل البحث عن حل للقضية الفلسطينية.

وقال بلير في مؤتمر لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنه "يجب أولا إحلال السلام بين الدول العربية وإسرائيل، وبعد ذلك يجب إدراج القضية الفلسطينية".

وأكد بلير: "يجب أن نحاول إقناع جيل من السياسيين الفلسطينيين بأن السبيل الوحيد للحصول على دولة هو من خلال تفاهم عميق وحقيقي بين الناس، وبين الثقافات وليس فقط عبر المفاوضات حول الأراضي".

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ووقعت إسرائيل والإمارات البحرين في 15 سبتمبر الجاري في البيت الأبيض اتفاقين لتطبيع العلاقات، في خطوة رفضها ودانها الفلسطينيون باعتبارها تراجعا عن المبادرة العربية للسلام و"خيانة" للقضية الفلسطينية.

وفي سياق منفصل ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي اجتمعوا لحث إسرائيل والفلسطينيين على إعادة الأمل لعملية السلام.

وحث اجتماع ضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي للسلام، إسرائيل والفلسطينيين على "إعادة الأمل" لعملية السلام عبر مفاوضات مباشرة "جادة". وأكد الوزراء في بيان في ختام اجتماعهم في عمّان أن "إنهاء الجمود في مفاوضات السلام وإيجاد آفاق سياسية، وإعادة الأمل عبر مفاوضات جادة يجب ان يكونوا أولوية".