حدث في مثل هذا اليوم.. الإعلان عن قيام الجمهورية الجزائرية

تحتفل الجزائر في الخامس والعشرين من سبتمبر من كل عام بذكري إعلان الجمهورية والذي تم في العام 1962 حيث تم توقيع

كما إتفق الجانبان " الفرنسي والجزائري " عـلـى وقـف إطـلاق الـنـار فـى 19 مـارس 1962، حيث تـكـونـت هـيـئـة تـنـفـيـذيـة مـؤقـتـة بـمـوافـقـة الـطـرفـيـن الـجـزائـرى والـفـرنـسـى بـرئـاسـة عـبـد الـرحـمـن فـارس لـتـشـرف عـلـى تـسـيـيـر أمـور الـبـلاد لحين ـتـكـون الـحـكـومـة الـوطـنـيـة لـتـحـل مـحـل الـسـلـطـات الـفـرنـسـيـة، حيث حـددت اتـفـاقـيـات ايـفـيـان مـدة صـلاحـيـاتـهـا بـأقـل مـن أربـعـة أشـهـر. وعـقـد الـمـجـلـس الوطنى لـلـثـورة الـجـزائـريـة مـؤتـمـرا عـامـا ضـم أعـضـاء الـحـكـومـة الـمـؤقـتـة والـقـيـادة الـعـامـة لـجـيـش الـتـحـريـر الـوطـنـى وقـادة الـولايـات الـسـت، وانتـهـى بـوضـع بـرنـامـج طـرابـلـس الـخـاص بـمـسـتـقـبـل الـجـزائـر الـمـسـتـقـلـة حيث تـم فـيـه تـكـويـن الـمـكـتـب الـسـيـاسـى لـجـبـهـة الـتـحـريـر الـوطـنـي. كما قامت الـحـكـومـة الـجـديـدة بتـعـيـيـن الـمـرشـحـيـن لـلـمـجـلـس الـوطـنـى الـتـأسـيـسـى وكـان عـددهـم 196 نـائـبـا وفـى أول اجـتـمـاع لـه أعـلـن عـن قـيـام الـجـمـهـوريـة الـجـزائـريـة برئاسة فرحات عباس ، وانتـهـت مـهـمـة الـهـيـئـة الـتـنـفـيـذيـة الـمـؤقـتـة وحـلـت مـحـلـهـا حـكـومـة الـجـمـهـوريـة الـجـزائـريـة مـنـتـهـجـة الـنـهـج الاشـتـراكـى.

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