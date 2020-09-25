رئيس المجلس الأوروبي يتضامن مع فرنسا بعد الهجوم الإرهابي في باريس

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، اليوم الجمعة، عن تضامنه الكامل مع فرنسا عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب المقر السابق لصحيفة شارلي إيدبو الساخرة الفرنسية في باريس.

وقال ميشيل في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "هجوم طعن آخر أمام المبنى السابق لشارلي إيدبو.. كل أفكاري مع ضحايا هذا الحادث العنيف والجبان".

وأضاف: "الإرهاب لا مكان له على الأراضي الأوروبية.. تضامننا الكامل مع الشعب الفرنسي في هذه المحنة الجديدة".