السعودية تسجل 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و26 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 26 حالة وفاة و472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة السعودية، في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في المملكة ارتفع إلى 332329 حالة، من بينها 12068 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية في المستشفى، مشيرة إلى أن معظم حالات المصابين الصحية مطمئنة، ولكن من بينهم فقط 1043 حالة حرجة، حسبما أفادت صحيفة "سبق" السعودية.

وأشارت إلى تسجيل 26 حالة وفاة جديدة من المرض، لترتفع حصيلة ضحايا المرض في المملكة إلى 4625 حالة وفاة.

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وأكدت تسجيل 843 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 315636 شخصًا.

وأوضحت أن عدد الحالات المسجلة وعددها 472 حالة منها 41% إناث و 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12%، والبالغين 84%، وكبار السن 4%.

ودعت الصحة السعودية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى مِن ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.