نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النمسا تسجل 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال 24 ساعة.

وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 41 ألفًا و500 حالة وقد تعافي منها 32 ألفًا و301 حالة بينما توفى 786 حالة، موضحا بأنه يتواجد بالمستشفيات 411 حالة منها 78 حالة في العناية المركزة.

وأضاف أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 309 حالات يليها النمسا السفلي 136 حالة وتيرول 62 حالة والنمسا العليا 52 حالة بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 8 حالات.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.