تحطم طائرة مقاتلة فى صربيا

وقالت الوزارة فى بيان، إن الطائرة تحطمت فى قرية براسينا قرب بلدة مالى زفورنيك، حسبما نقلت وكالة "بيتا" الصربية للأنباء.
وأوضحت الوزارة أن تحطم الطائرة كان أثناء مهمة عادية صباح اليوم، دون الإشارة إلى مصير الطيار، مضيفة أنه تم إرسال فريق بحث وإنقاذ إلى المنطقة.
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