فرنسا: اعتقال المتهم الثانى فى هجوم باريس وإحالة الملف لنيابة الإرهاب

وبحسب أنباء عاجلة لشبكة "العربية" الإخبارية، أحالت السلطات الفرنسية ملف هجوم الطعن الذى وقع، اليوم الجمعة، قرب المقر السابق لصحيفة شارلى إبدو إلى نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية.
كما أكدت الشرطة الفرنسية أنه لا أثر لمواد ناسفة فى اللفافة المريبة التى تم العثور عليها بموقع هجوم الطعن.
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