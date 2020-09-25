باه نداو يؤدي اليمين رئيسا انتقاليا لمالي

أدى وزير الدفاع المالي الأسبق با نداو اليوم اليمين رئيسا انتقاليا لمالي، كما أدى رئيس المجلس العسكري العقيد آسيمى غويتا اليمين نائبا له، وذلك بعد مرور ما يقرب من شهر على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وحضر أداء اليمين، الذي جرى بالمركز الدولي للندوات بباماكو، رئيس غينيا بيساو عمارو سيسوكو إمبالو، ووسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" رئيس نيجيريا السابق غودلاك جوناثان، الموجود بمالي منذ أيام.

اقرأ أيضا:

صراع حول الحكم فى مالي.. المجلس العسكري الحاكم: نأمل دعم المجتمع الدولي..



Advertisements

ومن المقرر أن تستمر الفترة الانتقالية 18 شهرا، بعدها تنظم انتخابات رئاسية، تسلم من خلالها السلطة للمدنيين.

جدير بالذكر أن العقيد باه نداو ولد في منطقة سيغو، في وسط مالي، وانخرط في القوات المسلحة المالية سنة 1973 ، أكمل دراساته العسكرية في فرنسا.

شغل نداو منصب مساعد رئيس البلاد الأسبق، موسى طراوري، وشغل منصب نائب قائد هيئة الأركان للحرس الوطني، ثم نائب وزير الدفاع، وأخيرا وزيرا للدفاع في عهد الرئيس المستقيل إبراهيم أبو بكر كيتا.

