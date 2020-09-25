السعوديون يودعون كورونا باحتفالات العيد الوطنى الـ 90.. فيديو

عبر عدد من ابناء المملكة العربية السعودية، عن سعادتهم وفرحتهم بالعيد الوطني الــ 90 للمملكة حيث يأتي هذا الإحتفال بالتزامن مع إنخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وترصد مقاطع الفيديو التي حصل موقع صدي البلد عليها، مدي السعادة التي يشعر بها ابناء المملكة إحتفالا بالعيد الوطني للبلادهم بجانب فرحتهم بالتخلص من جائحة كورونا التي بدأت في التراجع .

وتحتفل المملكة العربية السعودية، بالعيد الوطنى الـ 90 والذى يوافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، وتعود مناسبة هذا اليوم لتاريخ توحيد المملكة العربية السعودية من قبل المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود.

ويُشار الي ان مباني وشوارع المملكة إتشحت باللون الأخضر حيث صاحب هذا اليوم احتفالات متنوعة ومختلفة في جميع مناطق المملكة، من عروض وفعاليات وألعاب نارية وحفلات غنائية في الآونة لأخيرة.

واليوم الوطني السعودي هو اليوم الذي أصدر الملك المؤسس الراحل عبدالعزيز آل سعود ، مرسوم ملكي برقم 2716 في تاريخ 17 جمادى الأول من عام 1351 هجريًا، وكان ينص المرسوم بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية ابتداءً من نفس العام والذي يوافق 23 سبتمبر 1923 ميلادي االأول من الميزان.

Advertisements

ومن المقرر ان تحيي أنغام الفنان محمد حماقي حفلات جدة يوم 25 سبتمبر كما يغني الفنان عمرو دياب يوم 26 سبتمبر وبدأ فتح حجز التذاكر من يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الماضي.

وتستمر الاحتفالات التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه بالسعودية على مدى 5 أيام، في ظل الالتزام بإرشادات وقائية صارمة ضد (كوفيد-19) لضمان سلامة الجميع.

كما شهدت سماء المملكة العربية السعودية الأربعاء المقبل أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق بمشاركة نحو 60 طائرة عسكرية ومدنية.

كما شهدت الاحتفالات الخاصة بذكري اليوم الوطني الــ 90 للمملكة والتي تنتهي بنهاية غد السادس والعشرون من سبتمبر عروضًا للألعاب النارية المتنوعة في عدة مواقع مختلفة.