مدير مستشفى اردني : مش معقول أهدم مسجد لأبني مكانه موقف سيارات .. أبو جهل ما سواها

دوت الخليج:- نفى مدير مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات ما يتم تداوله من نية المستشفى هدم مسجد الزاغة والمقام بجوار المستشفى لتهيئة أماكن اصطفاف لمراجعي المستشفى.
وأكد زريقات ، الأربعاء، بأن ما حدث هو منحه أرضاً لبناء مسجد بالقرب من الإسعاف والطوارئ كونها بعيدة عن المساجد وستخدم الناس أكثر.
واستنكر زريقات ما تم تداوله دون تحقق عن هدم المسجد معلقاً مش معقول أهدم مسجد لأبني مكانه موقف سيارات .. أبو جهل ما سواها.
وكان نشطاء قد تداولوا خبراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن نية مستشفى البشير هدم مسجد عمره 35 عاماً لاكمال مشروع مصفات السيارات وهو ما نفاه زريقات.
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