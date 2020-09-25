موبايل سامسونج جلاكسي M51 سعر ومواصفات Samsung Galaxy M51

مواصفات وسعر موبايل سامسونج جلاكسي M51: أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد من سلسلة ال M، وهو هاتف Samsung Galaxy M51، ويأتي هذا الموبايل بمواصفات وإمكانيات قوية، وحيثُ فى هذا الهاتف تستغني سامسونج عن المعالجات الخاصة بها من إكسنوس، ويأتى موبايل سامسونج M51 بمعالج من الفئة المتوسطة مش شركة كوالكوم، ويعتبر هاتف سامسونج M51 فلاجشيب الفئة الإقتصادية.

مواصفات موبايل سامسونج M51

• المعالج: يأتي المعالج من شركة كوالكوم بنوع snapdragon 750G بتكنولوجيا 8 نانو، ويأتي مع معالج رسوميات من نوع Adreno 618.

• الكاميرا الأمامية: تأتى الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0.

• الكاميرا الخلفية: تأتى الكاميرا الخلفية رباعية، الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهى الكاميرا الأساسية للموبايل، الكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهذه الكاميرا خاصة بالتصوير الواسع، الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهذه الكاميرا للتصوير الماكرو، الكاميرا الرابعة تأتي بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهذه الكاميرا خاصة بالعزل وتصوير البورترية، ويأتي فى مستطيل الكاميرات فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

• يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K بدقة 2160 بكسل، ويدعم التصوير بجودة FHD بدقة 1080 بكسل.

• الذاكرة: يأتي الهاتف بذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت، ويدعم تركيب ذاكرة تخزين إضافية (كارت ميموري) حتى سعة 512 جيجابايت.

• الشاشة: تأتي شاشة موبايل سامسونج M51 من نوع Super Amoled Plus، بمساحة 6.7 بوصة بجودة FHD+، وتأتي على شكل ثقب فى نصف الشاشة، وأطلقت سامسونج علي هذه الشاشة إسم أنفنتي O .

• البطارية: تأتي بطارية الهاتف بسعة 7000 مللى أمبير ويدعم الشاحن السريع بقوة 25w.

• الواجهة ونظام التشغيل: يأتي الهاتف بواجهة من سامسونج one UI 2.0، مع أحدث نظام تشغيل أندرويد 10.

• يدعم الهاتف منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

• مزود الهاتف بميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء والضجيج أثناء الإستخدام العام للهاتف.

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• شبكات الإتصال: يدعم الهاتف تركيب شريحتين من نوع Nano Sim، ويدعم شبكات الإتصال من الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G.

• تأتي خامات تصنيع الهاتف من البلاستيك بالكامل، ويتوفر الهاتف بلونين، اللون الأبيض واللون الأسود.

علبة سامسونج جلاكسي M51

• هاتف Samsung Galaxy M51.

• رأس الشاحن بقوة 25w.

• كابل USP من نوع Type C.

• سماعات الأذن.

• دبوس معدني.

• كتيبات دليل الإستخدام مع ضمان الهاتف.

سعر موبايل سامسونج جلاكسي M51

• سعر موبايل سامسونج M51 فى مصر 6500 جنية مصري.

• سعر جوال سامسونج M51 فى المملكة العربية السعودية حوالى 1615 ريال سعودي.