صورة لأحد المشتبه بهما فى حادث الطعن بباريس

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ونقلت إذاعة أوروبا 1 عن مسؤولين بالشرطة قولهم إن المشتبه به يبلغ من العمر 18 عاما ومعروف لدى الأجهزة الأمنية، كما ذكرت أنه مولود فى باكستان.
وبعد نحو ست سنوات من الهجوم على صحيفة "شارلى إيبدو"، أسفر هجوم بسكين عن إصابة شخصين، الجمعة، فى باريس قرب المبنى السابق للصحيفة الأسبوعية الفرنسية الساخرة فيما اعتقل اثنان من المشتبه بهم.
وتتزامن حادثة مع جلسات محاكمة فى باريس لشركاء مفترضين لمنفذى الهجوم على شارلى إيبدو فى يناير 2015 والذى أودى بحياة 12 شخصا.
وأفاد تقرير أولى للشرطة عن إصابة أربعة أشخاص، اثنان منهم "فى حال حرجة" إلا أنها خفضت الحصيلة فى وقت لاحق إلى إصابتين فقط.
وأفاد مصدر قضائى عن توقيف شخص قرب ساحة باستيل فى باريس على ما ذكرت قيادة الشرطة فى العاصمة الفرنسية، كما أوقف لاحقا مشتبه به ثان مرتبط بالهجوم على ما أفاد مصدر قضائى وكالة "فرانس برس".
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