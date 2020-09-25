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رئيس مالى المؤقت يؤدى اليمين ويتعهد بتسليم السلطة خلال 18 شهرا

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عبير العدوى 2020-09-25 16:24 0 تبليغ

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وكان العقيد عصيمى جوتا، رئيس المجلس العسكرى فى مالى، أعلن يوم الإثنين الماضى، تعيين وزير الدفاع الأسبق با نداو، رئيسا انتقاليا للبلاد.

ومن جانبه، تعهد الرئيس المالى المؤقت بتسليم السلطة خلال 18 شهرًا، كما أدى آسيمى جويتا اليمن كنائب للرئيس المالى المؤقت الجديد نداو.

وكان المجلس العسكرى فى مالى أعلن، خلال الشهر الجارى، الاتفاق حول تشكيل حكومة لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية التى ستستمر 18 شهرًا.

وقال موسى كمارا، المتحدث باسم المباحثات حول ملامح المستقبل السياسى للبلاد حينها، إن المشاركين اتفقوا على أن الرئيس المؤقت للبلاد يمكن أن يكون عسكريا أو مدنيا، وذلك بعد "مشاورات وطنية" استمرت 3 أيام بمشاركة نحو 500 شخص من أحزاب سياسية، ونقابات ومنظمات غير حكومية، وسط ضغوط خارجية بشأن خططه لإعادة السلطة للمدنيين.

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