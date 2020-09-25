إيران تسجل 3563 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 3563 إصابة جديدة بفيروس " كورونا "، خلال الـ 24 ساعة الماضية، على مستوى البلاد؛ ليصل بذلك إجمالى الإصابات إلى 439882 حالة.

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