جاهلة.. تركيا تهين رئيسة مجلس النواب الأمريكي

شن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، هجوما حادا على رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، واصفا إياها بـ"الجاهلة". وهاجم الوزير التركي بيلوسي، بعد الإدلاء بتصريحات عن علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. اقرأ أيضا: وقال أوغلو في تغريدة على "تويتر"، إن وصول بيلوسي إلى منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي يثير القلق بالنسبة للديمقراطية الأمريكية نظرا لـ"جهلها الفاضح"، على حد وصفه. Advertisements وتابع الوزير أوغلو: "ستتعلمون احترام إرادة الشعب التركي". كانت بيلوسي انتقدت رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الالتزام بانتقال سلمي للسلطة إذا ما خسر الانتخابات الرئاسية. وقالت بيلوسي إن ترامب معجب ببوتين وكيم جونج أون وأردوغان في تركيا، وتابعت "لكنني أذكره.. نحن لسنا في كوريا الشمالية..و ليست تركيا.. وليست روسيا يا سيادة الرئيس".

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