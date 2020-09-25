انت الان تتابع تفاصيل خبر لقاح مضاد لفيروس كورونا الـ11 يدخل المرحلة النهائية من التجارب السريرية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - إليكم تفاصيل لقاح مضاد لفيروس كورونا، حيث أعلنت شركة “نوفافاكس” الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية أمس الخميس أنها بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في بريطانيا على لقاحها المُضاد لمرض كوفيد-19، وبذلك يُصبح هذا اللقاح التجريبي هو الحادي عشر في العالم الذي يبلغ هذه المرحلة النهايئة من التجارب وذلك بحسب الفرنسية، يعتبر هذا الخبر بشرى سارة تطمئن العالم الذي ينتظر لقاح وعلاج معتمد يقضي على هذه الجائحة لتعود الحياة إلى مسارها الطبيعي ولكن حتى الآن لم تُعلن منظمة الصحة العالمية عن إعتماد لقاح لفيروس كورونا.

لقاح مضاد لفيروس كورونا في المرحلة النهائية من التجارب

وأوضحت الشركة الأمريكية إنّ 10 آلاف متطوّع تتراوح أعمارهم بين 18 و84 عاماً سيشاركون في هذه التجارب النهائية، ونقل البيان عن غريغوري غلين، مدير الأبحاث والتطوير في الشركة، قوله إنّه بسبب المستوى الحالي المرتفع لانتقال سارس-كوف-2، ونظراً إلى أنّ هذا المستوى سيستمر على الأرجح في أن يكون مرتفعاً في المملكة المتحدة، فإنّنا متفائلون بأنّ هذه المرحلة الثالثة من التجارب السريرية المحورية ستستفيد من عملية تطوّع سريعة وستتوفّر تقييماً قريب المدى لفعالية اللقاح.

Advertisements

إقرأ أيضاً

التسجيل في تطبيق اعتمرنا 1442 -2020 لأداء العمرة والزيارة

السعودية تعلن إعادة فتح العمرة والزيارة على 3 مراحل هذا العام

والجدير بالذكر أن هذا هو اللقاح الحادي عشر في العالم الذي يدخل المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية التي يشارك فيها عشرات آلاف المتطوّعين يقسمون في العادة إلى قسمين متساويين وهما نصف يتلقّى لقاحاً وهمياً والنصف الآخر يتلقّى اللقاح التجريبي، وأكثر المشاريع الغربية تقدماً على طريق إنتاج لقاح مضادّ للفيروس الفتّاك هو اللقاح التجريبي الذي طوّرته آسترازينيكا، الشريكة لجامعة أكسفورد، ولقاحان آخران طورّتهما شركتا “فايزر” و”موديرنا”.

شركة نوفافاكس تحصل على 1.6 مليار دولار لإنتاج 100 مليون جرعة

وتعتبر شركة نوفافاكس الأمريكية هي واحدة من ستّ شركات حصلت من الحكومة الفدرالية الأميركية على تمويل بمئات ملايين الدولارات لإنتاج لقاح مضادّ لفيروس كورونا المستجدّ، وهي الخامسة التي يدخل لقاحها التجريبي المرحلة الثالثة والنهائية، وحصلت الشركة على أكثر من 1.6 مليار دولار من الأموال العامة الأميركية لإنتاج 100 مليون جرعة من اللقاح.