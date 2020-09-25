الخارجية الفرنسية: على القوى السياسية اللبنانية الاختيار بين تعافي بلدها أو انهياره

دوت الخليج :- دعت وزارة الخارجية الفرنسية القوى السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديد دون أي إبطاء، محذرة من أن بديل تعافي لبنان سيكون انهياره.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية، أغنيس فون دير مول، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ لبنان تواجه القوى السياسية اللبنانية خيارا بين تعافي وانهيار البلد".

وكانت الخارجية الفرنسية قد دعت القوى السياسية في لبنان لاستعجال تشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى أديب، مشيرة إلى أن لبنان يمر "بأزمة غير مسبوقة".

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان قد زار لبنان مطلع سبتمبر الجاري، وأعلن أن زعماء القوى السياسية في لبنان تعهدوا بتشكيل حكومة جديدة بحلول 15 سبتمبر.

المصدر: رويترز