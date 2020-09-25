الصفقات الجديدة.. زيدان يرد على السؤال المنتظر لعشاق الريال

قبل أيام من إغلاق سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، قال المدير الفني لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، إنه لا يرغب في ضم أي لاعب جديد.

وجاءت تصريحات زيدان رغم ظهور فريقه مفتقدا القوة الهجومية، خلال تعادله بدون أهداف مع مستضيفه ريال سوسيداد في مباراته الافتتاحية بالدوري الإسباني، قبل أيام.

وعلى غير المعتاد، لم ينشط ريال مدريد في فترة الانتقالات منذ فوزه بالدوري في يوليو، ولم يضم أي لاعب جديد رغم رحيل غاريث بيل وخيمس رودريغيز وأشرف حكيمي وسيرخيو ريغيلون.

واستعاد الفريق الملكي فقط الثلاثي بورخا مايورال وألفارو أودريوزولا ومارتن أوديغارد، بعد انتهاء إعارتهم.

وأمام سوسيداد، اضطر زيدان لإشراك سيرخيو أريباس ومارفن بارك، اللذين لم يسبق لهما اللعب للفريق الأول.

لكن في حديثه إلى وسائل الإعلام قبل مباراة ريال مدريد الثانية في الموسم خارج ملعبه ضد ريال بيتيس، السبت، أكد زيدان أنه "سعيد باللاعبين الموجودين في حوزته".

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وقال المدرب الفرنسي: "هذه هي التشكيلة التي أملكها ولن أطلب ضم أي لاعب جديد".

وتابع "زيزو": "الكل يرغب في معرفة من سينضم، لكنني راض عن تشكيلتي. سنبذل الكثير من الجهد لنصبح في أفضل شكل حتى يمكننا تحقيق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا".

وأضاف أسطورة الكرة الفرنسية: "أي شيء يمكن أن يحدث، لكن في الوقت الحالي مثل أي مدرب آخر أرغب في انتهاء فترة الانتقالات بأقصى سرعة، كل ما أريده هو الحديث عن المباريات".

وتلقى زيدان دفعة هذا الأسبوع بعد تعافي ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز وإيدن هازارد من الإصابة، لكنه استبعد أن يشارك أي من اللاعبين الثلاثة ضد بيتيس لأنهم لم يتدربوا بما يكفي.

وخسر ريال مدريد 2-1 في آخر زيارة له إلى بيتيس في مارس، قبل أن تتوقف كل الأحداث الرياضية في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

واستهل النادي الأندلسي، الذي يقوده مدرب ريال مدريد السابق مانويل بليغريني، الموسم بطريقة مثالية، وفاز 1-صفر على ألافيس و2-صفر على ريال بلد الوليد.