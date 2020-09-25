فيديو مثير.. المجرم فر من المحكمة والشرطي واجه نهاية مؤلمة

أثناء محاكمته، نفذ شخص مدان بحيازة المخدرات ما وصف بـ"الهروب الكبير"، حسبما أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة في محكمة هيلزبورو بولاية أوهايو الأميركية، وانتشر على نطاق واسع.

وحسب المحكمة، فإن مدمنا على مخدر الميثامفيتامين، يبلغ من العمر 34 عاما، أقدم الثلاثاء الماضي على الهروب بطريقة هوليوودية من قاعة المحكمة، بعدما حكم عليه بالسجن 6 أشهر لحيازته المخدرات.

ورغم أن الهارب كان مقيد اليدين، لكنه نجح في التحرر من رجال الشرطة، الذين كانوا يحاصرونه، وركض بسرعة كبيرة في اتجاه باب الخروج.

ورصد مقطع فيدو المدمن وهو يجري بين قاعات المحكمة، قبل أن يتوجه إلى السلم المؤدي إلى الشارع.

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وخلال وصوله إلى الدرج، حاول شرطي القفز بطريقة انتحارية على الهارب لقطع الطريق عليه، لكنه فشل في عمليته وتدحرج على درجات السلم وبدا أنه غير قادر على التحرك.

ونجح الهارب في الفرار دون إلقاء القبض عليه، فيما جرى نقل الشرطي إلى المستشفى، حيث كشف الأطباء أنه تعرض لكسر في 4 من ضلوعه.

وقال مسؤولون في المحكمة إن الرجل أصيب أيضا بارتجاج خفيف في المخ.

وطلبت الشرطة من أي شخص يعرف مكان وجود الهارب، إبلاغها بأي تفاصيل قد تكون مفيدة في إلقاء القبض عليه.