اليونان تهدد باللجوء لمحكمة العدل الدولية بسبب تركيا

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن تركيا تقابل عروض اليونان للحوار والدبلوماسية بالتصعيد وتهديد الأمن الإقليمي.

وأضاف ميتسوتاكيس، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تحركات تركيا تهدد الأمن في شرق المتوسط.

وأكد ميتسوتاكيس أن "الاستفزازات التركية لا يمكن أن تستمر، ومن خياراتنا اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل خلافنا مع تركيا".

وتابع رئيس الوزراء اليوناني: "لا ينبغي السماح لتركيا بالاستمرار في زعزعة استقرار المنطقة، والاتحاد الأوروبي سيتحرك ضد استفزازات تركيا".

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الوزير مايك بومبيو سيزور اليونان الأسبوع المقبل في إطار جولة أوروبية وذلك لبحث أزمة شرق المتوسط مع تركيا.

وأضافت الوزارة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "الوزير بومبيو سيؤكد خلال زيارته لليونان التزام واشنطن وأثينا بتعزيز الأمن والسلام في شرق المتوسط".

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكييس إن استئناف الاتصالات الاستكشافية بين اليونان وتركيا يعد خطوة إيجابية في التقارب، مع التأكيد بأن تظهر أنقرة الثبات والاستمرار في وقف التصعيد.