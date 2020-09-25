بسبب مظاهرة في 2014.. تركيا تأمر باعتقال 82 شخصا بينهم رئيس بلدية

اعتقلت السلطات التركية 82 شخصا، بينهم شخصيات سياسية كردية بارزة للاشتباه في مشاركتهم في احتجاجات عام 2014.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن 18 من بين الـ82 الصادرة بحقهم أوامر اعتقال، بينهم نواب سابقون في البرلمان ورؤساء بلديات وقادة في حزب الشعوب الديمقراطي.

وتعود القضية لعام 2014 عندما اندلعت مظاهرات في شهر أكتوبر ضد حصار تنظيم داعش الإرهابي لمدينة كوباني، حيث اتهم المتظاهرون الجيش التركي بدعم تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت صحيفة "أحوال" التركية، إن مذكرة اعتقال صدرت بحق أيهان بيلجن عمدة بلدية قارص شمال تركيا، وعدد من النواب السابقين عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.

وتشن الأجهزة التركية حملات ضد حزب الشعوب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني المحظور بقرار من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.