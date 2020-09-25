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دعم يوناني لقبرص اتجاه موقفها من انتهاكات تركيا في شرق المتوسط

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم يوناني لقبرص اتجاه موقفها من انتهاكات تركيا في شرق المتوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية ألكسندروس جينيماتاس دعم بلاده للموقف القبرصي بشأن فرض عقوبات اقتصادية على تركيا بسبب أعمالها غير قانونية حول التنقيب عن موارد الغاز في منطقة شرق المتوسط.

 

وقال المسئول اليوناني ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ إن "اليونان تدعم بقوة موقف قبرص بشأن تنفيذ قرار مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات محددة على الأشخاص والكيانات الضالعين في الأنشطة غير القانونية لتركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص".

 

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ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي من المرتقب فيه أن يبدأ وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان زيارة إلى اليونان ويلتقي خلالها وزير الخارجية اليوناني "نيكوس ديندياس".

 

وتشهد منطقة شرق المتوسط في الأشهر الماضية توترا بالغا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن دعمه لموقفهما، منتقدا في الوقت نفسه الإجراءات التركية "غير القانونية".

 

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