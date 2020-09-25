تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل تصل قيمتة إلى 50 ألف ريال لشركة دار التداولات

تمويل شخصي للسعوديين بدون تحويل راتب من الخدمات التمويلية التي تقدمها شركة دار التداولات حيث تعتبر الشركة أحد المؤسسات المالية الهامة داخل المملكة العربية السعودية والتي تساهم بشكل كبير في مجال المنتجات التمويلية والحلول المالية وذلك عن طريق توفير الحلول التمويلية للعملاء من خلال الجهات التمويلية المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي وقد تم تأسيس شركة دار التداولات في عام 2011 في مدينة الرياض وتقدم شركة دار التداولات تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل صمم ليناسب إحتياجات العملاء ومتطلباتهم وذلك بأقساط شهرية وشروط ميسرة حيث يصل مبلغ التمويل المقدم من دار التداولات إلى ضعفي راتب العميل وبحد أقصى 50 ألف ريال سعودي وفى هذا المقال سوف نتعرف على مميزات التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من دار التداولات كما سوف نتعرف على الشروط الواجب توفرها للحصول على تلك التمويل والمستندات المطلوبة

مزايا التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من دار التداولات

تقدم شركة دار التداولات تمويل شخصي سريع بدون كفيل وبدون تحويل الراتب للعملاء داخل المملكة العربية السعودية وذلك بفترات سداد مرنة وأقساط ميسرة تتناسب مع جميع إلتزمات العميل كما تقدم شركة دار التداولات الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وذلك بعد توافر جميع الشروط وتقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الأسلامية لا يحتاج هذا التمويل إلى تحويل الراتب ولا يحتاج إلى كفيل فترات سداد تصل إلى 24 شهر يقدم هذا التمويل لجميع موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص المعتمد والغير معتمد موافقة فورية من الشركة على طلب التمويل

شروط الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من دار التداولات داخل المملكة العربية السعودية

تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل هو أحد المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة دار التداولات للعملاء داخل المملكة العربية السعودية وذلك بفترات سداد مرنة وأقساط مجدولة تناسب جميع إلتزمات العميل وتساعد العميل في إختيار التمويل المناسب له وسوف نتعرف في هذا المقال على الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي من شركة دار التداولات

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 59 سنة يشترط أن لا يقل راتب العميل الشهري عن2000 ريال سعودي يشترط أن لا تقل مدة الخدمة على رأس العمل عن 3 أشهر أن يكون السجل الائتماني للمتقدم خالي من المتعثرات والتأخرات يشترط أن يكون المتقدم مسجل في برنامج التقاعد للتأمينات الأجتماعية لموظفي القطاع الخاص لا تتجاوز نسبة الأستقطاعات عن 45٪ من الراتب

ويمكنك عزيزي القارئ التقديم على التمويل الشخصي من دار التداولات وذلك من خلال رابط طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من دار التداولات وذلك عن طريق تعبئة البيانات المطلوبة وأهم ما يميز العروض التمويلية التي تقدمها شركة دار التداولات أنها متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الأسلامية كما أن تلك المنتجات التمويلية لا تحتاج إلى كفيل ويمكن الحصول عليها بصورة سريعة وخطوات سهلة وبسيطة لجميع العملاء كما تقدم شركة دار التداولات داخل المملكة العربية السعودية فترات سداد مرنة واقساط ميسرة تتناسب مع جميع إلتزمات العميل كما تعطي شركة دار التداولات الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل وذلك بعد توافر جميع الشروط وتقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي