دخلت التاريخ.. لاعبة تنس مصرية تواصل إنجازاتها برولان غاروس

تأهلت لاعبة التنس ميار شريف إلى الدور الرئيسي من بطولة "رولان غاروس"، إحدى البطولات الأربع الكبرى، لتصبح أول مصرية تحقق هذا الإنجاز.
وجاء تأهل ميار إلى الدور الرئيسي من "رولان غاروس"، عقب فوزها الجمعة في نهائي الدور التمهيدي على منافستها الإيطالية جوليا مونتيوني 2-0، بعد الفوز بمجموعتين بنتيجتي 6-1 و6-3.
وكانت ميار، المصنفة 171 عالميا، فازت في ربع نهائي الدور التمهيدي على الكولومبية ماريا أوسوريو بنتيجة 6-4 و6-0، وفي نصف النهائي على الأميركية كاتي مكنالي بنتيجة 6-2 و6-4.
وتواصل اللاعبة تحقيق الإنجازات، بعد أن أصبحت أول مصرية تحقق فوزا في مباراة بالبطولات الأربع الكبرى (غراند سلام).
وفي وقت سابق، احتفت صفحة بطولة "رولان غاروس" الرسمية على "فيسبوك" بإنجاز اللاعبة المصرية، قائلة إن شريف دخلت التاريخ بعدما باتت أول مصرية تفوز بمباراة في الـ"غراند سلام".
وكانت ميار شريف قد ضمنت تأهلها إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، لتصبح بذلك أول مصرية تحقق هذا الإنجاز أيضا.
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