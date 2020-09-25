إصابة حاكم ولاية فيرجينيا الأمريكية وزوجته بفيروس كورونا

وذكر بيانٌ لمكتب حاكم الولاية الأمريكية، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن نورثام لا يعانى من أية أعراض، لكن زوجته باميلا نورثام تعانى من أعراض خفيفة.. مضيفا أن كلاهما فى حالة معنوية جيدة.

وأوضحت "سى إن إن" أن حاكم ولاية فيرجينيا وزوجته سيخضعان للعزل الذاتى خلال الأيام العشرة المقبلة.

يُشار إلى أنه تم إخطارهما أمس الأربعاء بإصابة أحد موظفى إقامتهما بفيروس "كورونا".