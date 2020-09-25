زوجة الشيخ طلال آل ثاني تكشف عن تعرضها للتهديد بالقتل من مسؤولين في قطر

أكدت أسماء أريان زوجة الشيخ طلال آل ثاني، علي تلقيها تهديدات من قطر وصلت للقتل.

وقالت زوجة الشيخ طلال آل ثاني في تصريحات لقناة "العربية" إن مسؤولين قطريين هددوها وطالبوها بأن تصمت على وضع زوجها.

وأضافت أنها قدمت للشرطة الألمانية رسائل التهديد التي وصلتها من الدوحة.

وأوضحت أسماء أن وضع زوجها الصحي خطير، مضيفة أن الأمم المتحدة طلبت من السلطات في قطر توضيحات حول وضع زوجها المعتقل.

Advertisements

وأعربت زوجة الشيخ طلال عن تخوفها من أن يلاقي أبناؤها مصير والدهم وجدهم في قطر.

وشددت على أن "السلطات القطرية تواصل التعنت ورفضت الحديث عن وضع زوجي".

كان محامي الشيخ طلال آل ثاني معتقلا بدوافع سياسية وليست مالية كما تدعي الدوحة، مطالبا بالسماح له بلقاء عائلته.

يشار إلى أن الشيخ طلال لآل ثاني هو ابن حاكم قطر الأسبق الشيخ عبد العزيز بن أحمد آل ثاني، واعتقله النظام القطري في 2013 بحجة تراكم الديون.